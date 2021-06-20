На иранской АЭС «Бушер» произошло аварийное отключение электричества Фото: РИА Новости

В Иране на единственной атомной электростанции в стране «Бушер» произошло аварийное отключение электричества, сообщило Государственное телевидение исламской республики.

Как рассказал один из чиновников государственной энергетической компании «Голамали Рахшанимер», АЭС осталась без электричества еще в субботу, 19 июня. Ожидается, что аварийные работы продлятся в течение трех-четырех дней. Это может привести к отключению электричества в городе Бушер.

Строительство АЭС «Бушер» началось в середине 70-х годов. После Исламской революции в 1979 году станция неоднократно подвергалась обстрелам во время ирано-иракской войны. Строительство АЭС было завершено при участии России, пишет Associated Press.

Весной 2021 года в Иране заявили, что станция может прекратить работу в связи с санкциями США в отношении банковского сектора, которые не дают Тегерану закупать у России необходимое оборудование.