Прощание с Анатолием Лысенко состоится 23 июня: церемония пройдет в «Останкино»

Прощание с гендиректором ОТР Анатолием Лысенко состоится 23 июня в «Останкино» Фото: Иван ВИСЛОВ

Прощание с генеральным директором «Общественного телевидения России» (ОТР) Анатолием Лысенко состоится 23 июня 2021, сообщает пресс-служба ОТР.

Церемония пройдет в телецентре «Останкино» в четвертой студии аппаратно-студийного комплекса-1. Начало в 11.00 по московскому времени, говорится на сайте телеканала.

Как писал сайт kp.ru, Анатолий Лысенко скончался на 85-м году жизни в воскресенье, 20 июня, после продолжительной болезни. В соцсетях сообщали, что телеведущий болел коронавирусом.

Впервые Лысенко попал на телевидение, будучи студентом, в сентябре 1956 года по приглашению принять участие в диспуте на тему любви и дружбы. С 1959 года работал внештатным автором и ведущим молодёжных программ. С 1968 года начал работать в Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения. В 2012 году указом президента России назначен гендиректором АНО «Общественное телевидение России».