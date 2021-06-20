В США из-за тропического шторма погибли 12 человек Фото: REUTERS

В американском штате Алабама во время тропического шторма «Клодетт» погибли 12 человек, в том числе девять детей.

Шторм спровоцировал проливные дожди и наводнения, которые в свою очередь привели к многочисленным автокатастрофам. Только в результате аварий на дорогах погибли десять человек, передает USA Today.

Как рассказал шериф округа Батлер Дэнни Бонд, в одном из ДТП участвовали 18 транспортных средств: были ранены несколько человек. Кроме того, сообщается, что 24-летний мужчина и его 3-летний сын погибли после того, как на их дом свалилось дерево.

Стихия привела к разрушениям также в штатах Миссисипи, Джорджия и Флорида, где сильный ветер срывал крыши с домов и переворачивал автомобили. Из некоторых населенных пунктов приходили сигналы о торнадо, отмечается в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, в феврале 2021 на США обрушились аномальные морозы, сильнейшие снегопады и торнадо. Тогда около 15 человек стали жертвами снежной бури, которая спровоцировала многочисленные аварии на дорогах США. В Оклахоме за одни сутки в больницы были доставлены более 120 человек с травмами различной тяжести.