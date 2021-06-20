Партия Пашиняна лидирует на выборах в парламент Армении Фото: REUTERS

Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» лидирует на досрочных выборах в парламент страны, свидетельствуют данные ЦИК республики.

На данный момент партия Пашиняна набрала 58,04% голосов. Вторым идет блок экс-президента страны Роберта Кочаряна «Армения», набравший 22,01% голосов, третьим – блок бывшего главы республики Сержа Саргсяна «Честь имею» с 5,66% голосов.

При этом по результатам подсчета голосов в Ереване блок Кочаряна опережает партию Пашиняна почти на 50%: за «Армению» в столице проголосовали 68%, за «Гражданский договор» – 19%. Как сообщил журналистам председатель ЦИК Тигран Мукучян, 455 человек приняли участие в электронном голосовании за пределами Армении. «Гражданский договор» получил 163 голоса, блок Кочаряна – 135. Сейчас обработаны данные с 4% избирательных участков.

Как писал сайт kp.ru, явка на досрочных парламентских выборах в Армении составила 12,2%. Голосование завершилось в 19:00 по московскому времени.