Катар на ЧМ по футболу предоставит болельщикам миллион доз вакцин от COVID-19 Фото: пресс-служба "Мегафона"

Катар намерен запастись к чемпионату мира по футболу миллионом доз препаратов от коронавируса для вакцинации болельщиков, рассказал журналистам премьер-министр эмирата шейх Халед бен Халифа Аль Тани.

Шейх заявил, что Катар «не позволит болельщикам входить на стадионы без полной вакцинации». По его словам, Доха ведет переговоры с одной из компаний на поставку 1 миллиона доз препаратов от COVID-19.

Как заверил бен Халифа Аль Тани, в ближайшие недели 72% жителей Катара, населении которого составляет 2,75 миллиона человек, получат как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Он станет первым мундиалем, который состоится зимой. Решение о переносе турнира было принято ФИФА в связи с высокими летними температурами в арабской стране.