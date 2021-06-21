Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 21 июня 2021 года

Певица МакSим Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже несколько дней певица МакSим (Марина Абросимова), исполнительница хитов "Знаешь ли ты" и "Нежность", тревожит фанатов своим состоянием здоровья. 19 июня врачам пришлось подключить любимицу миллионов к аппарату ИВЛ и ввести в искусственную кому. KP.RU собрал самые свежие новости о состояние здоровья певицы МакSим на 21 июня 2021.

Известно, что сейчас специалисты направили все силы на то, чтобы привести в норму легкие артистки. В целом, доктора дают позитивный прогноз: Марину подключили к ИВЛ и ввели в кому, чтобы не возникло кислородного голодания. Медики будут постепенно выводить ее из комы и наблюдать, как организм Марины Абросимовой реагирует на лечение.

Тем временем, многочисленные поклонники исполнительницы пишут на ее страницах в социальных сетях сообщения, в которых желают певице здоровья и скорейшего выздоровления.

PR-менеджер артистки Яна Богушевская рассказала, что состояние МакSим спустя сутки остается неизменным, врачи снабжают организм девушки кислородом, снижая процент поражения легких вирусной пневмонией.

Звезда лечится в частной медицинской клинике, две недели госпитализации в которой по программе "лечение внебольничной пневмонии, включая COVID-19", стоят 700 тысяч руб.

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