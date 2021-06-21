Эльвира Набиуллина назвала причину роста цен в России: "Предложение не успевает удовлетворить спрос"

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в эксклюзивном интервью для kp.ru рассказала, почему в стране так резко начали расти цены.

По ее словам, все дело в инфляции - балансе спроса и предложения. В качестве наглядного примера глава ЦБ привела простой пример с жильем.

- Мы видим, цены на недвижимость растут. Почему? Во-первых, растет спрос, в том числе из-за льготных программ, которые сделали процентные ставки по ипотеке более привлекательными для покупателей. Втора причина - снижение в банках ставок по депозитам, - рассказала Набиуллина.

Также она добавила, что это связано с желанием людей пристроить деньги, найти более выгодные инструменты. В частности, речь идет не только о приобретении жилья для себя, но и в инвестиционных целях, чтобы сдавать в аренду или потом продать подороже.

- Предложение не поспевает, потому что строительный цикл более длинный. Вот цены и растут. В итоге, к сожалению, реальная доступность жилья не выросла, потому что дисбаланс спроса и предложения привел к росту цен и съел всю выгоду от снижения ставок, - объяснила председатель Банка России.

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