Эльвира Набиуллина объяснила, почему в России нельзя делать нулевую ключевую ставку

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала инфляционную спираль причиной того, почему в России нельзя делать нулевую ключевую ставку. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью для kp.ru.

По ее словам, если ждать высокий уровень инфляции, то граждане не будут сберегать.

- Если к этому добавить еще низкие процентные ставки по депозитам, то точно пойдете потреблять. А если еще и дешевые кредиты дать, то и их возьмете. Это говорит о том, что производство быстро не приспосабливается, а цены растут еще быстрее. В результате получается инфляционная спираль, которая будет только раскручиваться, - рассказала Набиуллина.

При этом она отметила, что для остановки этого процесса в России начали повышать ключевую ставку. Также глава ЦБ РФ отметила, что такая необходимость не связана с настроем сделать ставки по кредитам недоступными для населения. В противном случае, "высокая и неконтролируемая инфляция больно ударит по всем".

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