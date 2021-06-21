Пашинян поблагодарил Путина и Мишустина за поддержку Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в понедельник, 21 июня, заявил, что благодарен российскому президенту Владимиру Путину и главе российского правительства Михаилу Мишустину за поддержку, оказанную Армении. Об этом он сообщил во время своего выступления в предвыборном штабе партии "Гражданский договор".

- Я выражаю благодарность Российской Федерации, президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру страны Михаилу Мишустину за ту поддержку, которую он оказал в этой ситуации Армении и армянскому народу, - сказал Пашинян.