Глава МИД Украины раскритиковал саммит НАТО: "Ни единого намека на сроки вступления"

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал саммит Североатлантического альянса (НАТО), обвинив его в том, что его представители "не дали ни единого намека" на сроки вступления Киева в альянс.

- Недавний саммит НАТО подтвердил, что Украина будет членом НАТО. <...> При этом, НАТО не дала ни единого намека на сроки этого процесса, - заявил украинский чиновник в интервью агентству Anadolu.

Он также добавил, что Украина предприняла массу усилий, чтобы соответствовать предъявляемым требованиям