Эльвира Набиуллина спрогнозировала снижение уровня инфляции осенью 2021 года

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В течение ближайших нескольких месяцев уровень инфляции в России может еще немного повыситься, однако уже осенью 2021 года ожидается понижение. Такой прогноз в эксклюзивном интервью для kp.ru дала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, этот процесс будет происходить постепенно. По предварительным расчетам, как отметила Набиуллина, инфляция достигнет цели (4% годовых) только лишь во второй половине будущего года.

- Эффект от повышения ставки будет проявляться постепенно. В течение ближайших месяцев инфляция может еще немного повыситься. А понижение темпов начнется уже осенью 2021 года, - рассказала глава ЦБ РФ.

Также Набиуллина добавила, что инфляционные ожидания граждан подскочили до рекордного уровня, поскольку люди ждут, что она будет расти двузначными темпами.

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