Эльвира Набиуллина: "Копить надо в той валюте, в какой будешь тратить"

Эльвира Набиуллина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в эксклюзивном интервью для kp.ru напомнила россиянам о рисках по валютному рынку.

По словам главы ЦБ, прежде всего важно помнить, что копить деньги нужно в той валюте, в какой человек планирует тратить средства.

- Какая-то тенденция на валютном рынке, когда одна валюта растет или падает даже довольно долго, ничего не говорит о том, каким будет курс в момент, когда вам понадобятся деньги. Потерять на валютном рынке намного проще, чем заработать, - рассказала Набиуллина.

Также она предупредила, что самой опасной из всех стратегий являются спекулятивные криптоактивы. Все дело в том, что ее цена очень волатильна, в связи с чем потери могут быть не просто большими, а колоссальными.

- Центральный банк никогда не дает советов, куда нужно инвестировать, но в этом конкретном случае - вот сюда точно не нужно, - заявила председатель Банка России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эльвира Набиуллина: «Фиксировать цены нельзя – будет дефицит и черный рынок»

Председатель Центрального банка России в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказала о борьбе с инфляцией и ростом цен (подробности)