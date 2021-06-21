Victoria's Secret отказалась от своих "моделей-ангелов" во имя защиты интересов женщин

Известный бренд женского нижнего белья Victoria s Secre (VS) объявил о решении сменить позиционирование. Теперь компания отказывается от своих "моделей-ангелов" во имя защиты интересов женщин. Об этом говорится в сообщении на сайте VS.

В частности, речь идет о представлении продукции с семью женщинами, которые "известны своими достижениями, а не своими пропорциями".

Среди них американская футболистка и ЛГБТ-активистка Меган Рапино, британская журналистка и активистка в области прав женщин Аманда Де Кадене, плюс-сайз-модель из США Палома Эльсессер и трансгендерная модель из Бразилии Валентина Сампайо.