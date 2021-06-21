Пушков назвал предсказуемыми новые санкции США против связанных с "Северным потоком -2" российских компаний

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявления Белого дома о подготовке США новых санкций против России.

По его словам, такая реакция американской стороны была весьма предсказуема.

- Новые санкции Соединенных Штатов против связанных с "Северным потоком - 2" российских компаний были предсказуемы. Мы имеем тенденцию рассматривать такого рода саммиты как начало новой фазы отношений - в сторону их улучшения. Однако в Вашингтоне - совсем другой подход, - написал Пушков в своем посте Telegram-канале.