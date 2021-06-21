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Политика21 июня 2021 5:19

Пушков назвал предсказуемыми новые санкции США против связанных с "Северным потоком -2" российских компаний

Он также отметил, что после саммита напряженность в отношениях чуть снизилась, но основные разногласия никуда не делись
Источник:kp.ru
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Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявления Белого дома о подготовке США новых санкций против России.

По его словам, такая реакция американской стороны была весьма предсказуема.

- Новые санкции Соединенных Штатов против связанных с "Северным потоком - 2" российских компаний были предсказуемы. Мы имеем тенденцию рассматривать такого рода саммиты как начало новой фазы отношений - в сторону их улучшения. Однако в Вашингтоне - совсем другой подход, - написал Пушков в своем посте Telegram-канале.