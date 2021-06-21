В Гидрометцентре предупредили жителей Европейской России об аномальной жаре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян о наступлении жары.

По его словам, воздух в центре Европейской части страны прогреется к середине текущей недели до 36 градусов. Однако уже в четверг-субботу жара может начать понемногу спасать.

- Воздух будет прогреваться и прогреваться…до четверга включительно. Температура будет повышаться: облаков нет, солнце насыщено энергией… Сейчас у нас, как в пустыне. В понедельник - +31...+33 градуса, во вторник - до +35 градусов, в среду - до +36, - рассказал метеоролог РИА Новости.

Лето 2021 года, как ранее писал kp.ru, согласно прогнозам синоптиков, будет довольно жаркое. Так, в июле в Москве, по расчетам "Фобоса", будет на 2 градуса теплее, чем обычно, а дождей выпадет на 20 - 40% меньше нормы. Август же обещают не такой знойный, со средней температурой на 1 градус выше климатической нормы.