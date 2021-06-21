Статистик спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в России через два месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будет достигнут в течение трех недель, а уже через два месяца стоит ожидать спада заболеваемости. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По мнению эксперта, всплеск заболеваемости по прогнозном должен был прийтись на весну, но "сдвинулся" на лето.

- Через одну-три недели уровень заболеваемости достигнет пика и выйдет на плато, после этого последует понижение. Оно прогнозируется не ранее, чем через два месяца, рассказал Тавадян РИА Новости.

При этом специалист считает, что важную роль в спаде заболеваемости сыграет вакцинация против covid-19.

- Будет ли еще один всплеск - зависит от темпов вакцинации. Также свою роль здесь сыграет число тех людей, которые уже переболели вирусом, - отметил Тавадян.