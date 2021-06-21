Подробности гибели Егора Башлачева: у сына легендарного рокера произошел психический срыв

Рок-музыкант Александр Башлачев также ушел из жизни добровольно. Фото: Кадр видео

32-летний сын легендарного рокера Егор Башлачев с 17 лет состоял на учете в диспансере. Он практически все время находился под присмотром родственников и часто лежал в психиатрических больницах.

С апреля до 18 июня 2021 мужчина пребывал в стенах спецучреждения. Однако после лечения он вернулся из больницы в крайне раздраженном состоянии. Об этих и других подробностях стало известно "MK".

По данным издания, Башлачев-младший постоянно принимал таблетки. Если же этого не происходило, то он становился агрессивным и крушил все на своем пути.

В день трагедии, 19 июня, вместе с ним дома находилась 82-летняя бабушка. Пожилая женщина прилегла в другой комнате ненадолго отдохнуть. Перед этим сын знаменитого советского музыканта курил. Внезапно пенсионерка услышала шум. Предположив, что внук снова начал ломать мебель, бабушка направилась в его комнату. Незадолго до этого она обратила внимание, что глаза Егора были сильно расширены.

Когда пенсионерка зашла в комнату внука, то увидела разбитый стол для кормления больных, но внука нигде не было. Обойдя всю квартиру, выйдя на балкон, она увидела внука на асфальте. Предсмертной записки женщина не нашла.

Напомним, Егор Башлачев, сын советского поэта и рок-музыканта Александра Башлачева, погиб в возрасте 32 лет. Никакой предсмертной записки он не оставил. По данным СМИ, мужчина имел 2 группу инвалидности и состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Известный музыкальный продюсер Артемий Троицкий прокомментировал KP.RU случившееся. Он признался, что трагедией не удивлён.

- У Егора действительно были проблемы со здоровьем, ментальные проблемы. В последний раз мы виделись лет десять назад и уже тогда состояние его оставляло желать лучшего.<...> Грустно всё и загадочно, - сказал Троицкий.

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