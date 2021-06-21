Последние новости на утро 21 июня 2021: В Индии объявили о появлении новой мутации коронавируса

В Индии объявили о появлении новой мутации коронавируса Фото: Андрей АБРАМОВ

Последние новости на утро 21 июня 2021 года. В Индии в штате Махараштра сообщили о 20 случаях инфицирования новым штаммом коронавируса. Специалисты дали ему название "дельта плюс" (B.1.617.2.1). По данным ВОЗ, этот штамм covid-19 впервые был выявлен в стране еще в начале октября 2020 года. Однако в последнее время B.1.617.2.1 был обнаружен и в других государствах. Индийские врачи предполагают, что этот штамм мог стать одной из причин второй волны коронавируса в стране.

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