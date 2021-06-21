Глава МИД Украины: турецкие беспилотники нужны для сдерживания России Фото: REUTERS

Киев закупил у Анкары ударные беспилотники для сдерживания Москвы. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, указав на то, что Россия теперь «дважды подумает», прежде чем «атаковать» незалежную.

«Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину...», - сказал глава внешнеполитического ведомства в интервью турецкому агентству Anadolu.

Кулеба отметил, что Киев якобы закупает вооружения «для защиты». По его словам, в случае, если Россия «атакует и втянется в крупномасштабный военный конфликт» с Украиной, тогда Киев будет применять беспилотники в любой части территории незалежной для того, чтобы «защитить себя».

Министр также заявил, что Москва якобы прикладывает усилия для того, чтобы отговорить другие страны от продажи оружия Киеву.

Кроме того, глава МИД Украины высоко оценил качество турецких беспилотников, а также сообщил о планах оснастить их украинскими двигателями и локализовать производство.