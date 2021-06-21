Туроператоры назвали примерные цены на отдых в Турции после 22 июня Фото: Антон ПИКУС

Представители туриндустрии спрогнозировали цены на отдых в Турции после открытия авиасообщения с данной страной. Планируется, что рейсы к излюбленному месту отдыха россиян будут возобновлены после 22 июня.

Пока цены на рынке меняются каждый час, в зависимости от новостей, которые влияют на спрос.

В Ассоциации туроператоров назвали примерную стоимость отдыха для двоих в турецких отелях.

Перелет туда и обратно, трансфер до места отдыха, проживание, питание по системе "все включено" и медстраховка обойдутся от 40 до 150 тысяч рублей, в зависимости от уровня отеля, места его расположения, города вылета и оператора, через которого вы путешествуете. Ценник рассчитан на двоих отдыхающих.

Например, Coral Travel предлагает отдохнуть девять ночей в трехзвездочном отеле за 50 978 рублей за двоих. Это стоимость с вылетом из Москвы, а вот вылет из Екатеринбурга обойдется в 71 143 рубля.

PEGAS Touristik предлагает цены с вылетом из Москвы от 55 до 139 тысяч на двоих. А ANEX Tour семидневные туры стартуют от 42 тысяч рублей, сообщает Life.ru.

С 22 июня Россия возобновляет авиасообщение с Турцией, с 28 июня с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Кипром, Северной Македонией, Италией.

Также будет увеличено число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.