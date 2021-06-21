Минэкономразвития просит сократить перечень неисправностей автомобилей для штрафов

Минэкономразвития просит сократить перечень неисправностей автомобилей Фото: Евгения ГУСЕВА

Минэкономразвития просит Министерство внутренних дел об изменении разработанного ведомством проекта.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заключение министерства, речь идет о расширении перечня технических неисправностей транспортного средства, за выявление которых могут ввести штрафы.

Министерство экономического развития, по данным издания, считает «необоснованным» наказание за нефункционирующую систему очистки фар и антиблокировочную тормозную систему. В ведомстве отметили, что данные неисправности напрямую не создают угрозу безопасности дорожного движения, а положения предложенного в МВД проекта «избыточны» и вызывают «необоснованные расходы».

Издание также сообщает, что Министерство внутренних дел готово доработать список неисправностей.

В конце апреля Госавтоинспекция выступила с инициативой значительно расширить список технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. При выявлении хотя бы одного из таких нарушений предполагается оформление протокола по статье 12.5 КоАП с наказанием в виде штрафа в размере от 500 рублей, а также возможно лишения прав.