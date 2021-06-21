Die Welt: Запад совершил «роковую ошибку», поверив в смерть России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад совершил «роковую ошибку», когда поверил в концепцию политолога Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории». Такое мнение в своей статье для немецкого издания Die Welt высказал колумнист Михаэль Штюрмер.

Как отмечает журналист, в США тогда посчитали, что наступил «конец истории», когда развалился Советский Союз, и уверовали в окончание идеологического противостояния, однако, это была всего лишь фантазия и эйфория, которая продлилась недолго.

Штюрмер пишет, что из «руин» СССР через «революционные преобразования» и «неимоверную боль» возродилась Россия. «При этом западные страны очень необдуманно подошли к решению восточноевропейского вопроса, с улыбкой победителя приняв Польшу и Прибалтику в ЕС и НАТО без учёта мнения Москвы», - отметил он.

Штюрмер считает, что после такого Россия скрывала досаду, однако старые счета были открыты. Колумнист заявил, что в Европе возникла система, созданная на гегемонии США, но через некоторое время Москва вернулась на международную арену.

По его словам, Запад недооценил своего конкурента, поскольку короткий период слабости России после развала СССР совсем не был её концом. Он отмечает, что это был «роковой самообман».