Вирусолог призвал вакцинироваться переболевших COVID-19

Вирусолог призвал вакцинироваться от COVID-19 даже при наличии антител Фото: REUTERS

Вирусолог профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, нужно ли прививаться от коронавируса если есть антитела.

Вирусолог отметил, что можно «не тратить деньги» на исследование. Даже их наличие не станет противопоказанием к вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

- Антитела не являются противопоказанием. Они не дадут никаких осложнений. Об этом можно не беспокоиться, - отметил ученый в беседе с NEWS.ru.

Столичные власти призвали сделать прививку всех, вне зависимости от уровня антител в организме.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что в условиях, когда уровень заболеваемости растет, нужно прививаться без оглядки на уровень антител.

Штамм коронавируса, циркулирующий сейчас по Москве, отличается более коротким инкубационным периодом. То есть болезнь начинается уже на 4-й – 5-й день с момента заражения, а не на 7-й – 10-й, как это было раньше.

- Сокращение инкубационного периода увеличивает распространение вируса, а это значит, что все больше людей будут болеть ковидом. Эпидемия пойдет быстрее. Вирус продолжает приспосабливаться к человеку и менять свои свойства, - рассказал kp.ru вирусолог.