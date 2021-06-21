В Москве 21 июня 2021 ожидается рекордная жара до +33 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 21 июня, в Москве ожидается рекордная жара до 33 градусов тепла. В столице и Московской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Как отмечают синоптики, в зоне повышенной температуры вся центральная Россия.

«Сегодня максимальная температура воздуха - плюс 31-33, в Подмосковье - плюс 29-34. Сегодня возможен и новый рекорд, потому что для 21 июня максимальная температура, 31,1 градуса, была в 1956 году», - приводит РИА Новости слова ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

Как уточнил синоптик, в Москве ожидается небольшая облачность, без осадков. Согласно прогнозам, ветер будет южный, слабый – от одного до шести метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба, что превышает норму.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Москве объявили «желтый» и «оранжевый» уровень опасности. В период с 11:00 субботы, 19 июня, до 11:00 понедельника, 21 июня, когда в городе ожидается температура от 29 до 30 градусов тепла, был объявлен «желтый» уровень опасности. «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в столицы в период с 12 до 20 часов в воскресенье, 20 июня.