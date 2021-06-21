Виктория Абрамченко рассказала, что в России создадут систему для онлайн-мониторинга экологической ситуации к 2024 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко сообщил, в РФ к 2024 году появится государственная система для онлайн-мониторинга экологической обстановки.

- Мы создаем государственную информационную систему, которая будет заниматься онлайн-мониторингом экологической обстановки. Это воздух, почва и вода. И такую систему мы создадим к 2024 году, — сказала она.

Абрамченко рассказала, что в Сибири усилили личный состав лабораторий природоохранных ведомств. Сейчас идет их техническое оснащение.

Ранее президент России Владимир Путин предложил дополнительно выделить около 20 миллиардов рублей на очистку рек и внутреннего моря. Глава государства предложил направить средства в том числе на подъем затонувших судов, которые "загрязняют акватории наших рек", а также на консервацию и очистку выработанных месторождений, старых нефтегазовых скважин.