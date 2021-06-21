Россияне стали меньше пить водку и пиво в период пандемии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала текущего года граждане России стали употреблять меньше алкогольных напитков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда пандемия не успела полностью охватить страну. Согласно данным Росалкогольрегулирования, за I квартал 2021 года было куплено 66 млн декалитров спиртного по сравнению с 67,87 млн декалитров годом ранее.

Как сообщают в ведомстве, меньше всего россияне стали покупать винодельческую продукцию (86,8 процентов к прошлому году), пиво и пивные напитки (94 процента), а также водку и ликероводочные изделия (98 процентов). Однако на прежнем уровне спроса остается коньяк, а интерес к шампанскому несколько вырос.

В Росалкогольрегулировании полагают, что причиной спада спроса стал коронавируса, а также ограничения, связанные с работой ресторанов, баров и продажей спиртного населению. «Сейчас постепенно мы возвращаемся к допандемийным значениям», - приводит «Известия» слова представителя ведомства.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев назвал причиной снижения потребления пива и водки в то числе рекомендации врачей и заботу о собственном здоровье. По его мнению, во время пандемии коронавирусной инфекции люди стали больше думать о своем состоянии.

«Во-первых, россиянам объясняли, что COVID-19 и алкоголь несовместимы, во всяком случае на первых порах, когда население было переведено на удаленный режим работы. Затем стали говорить, что алкоголь несовместим с лечением пандемии и прививками», - отметил специалист.

Калачев добавил, что другим фактором мог стать страх потерять работу. Как он считает, люди не были уверены в своем будущем и выбирали трезвый образ жизни.