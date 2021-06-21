Диетолог призвала не пробовать на рынке овощи и фрукты Фото: Павел КЛОКОВ

Магазины и рынки завалены черешней, малиной, клубникой и другими летними деликатесами. Но не все фрукты и ягоды одинаково полезны. Врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, на что обратить внимание перед покупкой сезонного товара.

- Не стоит приобретать овощи и фрукты «у дороги». Высока вероятность получить не просто грязный продукт, а впитавший в себя выхлопы и вещества, которые при высокой температуре выделяются из асфальта. Систематическое употребление таких продуктов может вызвать проблемы со здоровьем, особенно у детей, - говорит врач.

При покупке съедобных товаров на рынке или в магазине следует в первую очередь смотреть на внешний вид овощей и фруктов. Они не должны быть поврежденными или подгнившими.

Как бы аппетитно не выглядел плод, никогда не соглашайтесь на предложение продавца попробовать его.

- Продукт должен быть вымыт иначе не избежать проблем с желудочно-кишечным трактом с точки зрения бактерий, - объясняет врач ФАН.

Пробовать товар можно только после того, как он оказался дома и был чисто вымыт.

А вот обрабатывать продукты специальными чистящими средствами нужно с осторожностью.

- Не всегда обработка, например, какими-то чистящими химическими средствами, которые предназначены не для пищевых продуктов, может быть полезной для организма, - заключила Лазуренко.

Ранее врач-проктолог и онколог Елена Смирнова назвала продукты, которые можно и нужно употреблять вместе с кожурой. По ее словам, иногда кожура даже полезнее, чем мякоть. Например, кожура кабачка и баклажана может останавливать разрушение клеток. А лимон богат витамином С, его можно добавлять в измельченном виде к йогуртам, сообщает газета "Известия".