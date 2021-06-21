Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика21 июня 2021 9:59

Набиуллина заявила, что повышение ставки по льготной ипотеке снизит ажиотаж на жилье

Снижение предельной суммы кредита (до 3 млн рублей) снизит спрос в крупнейших городах, отметила глава Центробанка России
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ставки по льготной ипотеке снизит спрос на жилье

Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ставки по льготной ипотеке снизит спрос на жилье

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ставки по льготной ипотеке до 7% снизит ажиотажный спрос на жилье.

- Мы долго это обсуждали. Принято очень взвешенное решение. Снижение предельной суммы кредита (до 3 млн рублей) снизит спрос в крупнейших городах. А повышение льготной ставки приблизит ее к рыночному уровню. Благодаря этому ажиотажного спроса не будет. И он перестанет так сильно влиять на цены, — сказала она в интервью kp.ru.

Набиуллина рассказала, что ажиотажный спрос на жилье сказался и на других отраслях. Например, вырос спрос на мебель и стройматериалы, а вместе с этим выросли и цены. По ее мнению, рост цен носит временный характер. Они будут снижаться или просто перестанут расти, отметила глава Центробанка.

Ранее Эльвира Набиуллина рассказала, почему в стране так резко начали расти цены. По ее словам, все дело в инфляции - балансе спроса и предложения. Глава Центробанка РФ также добавила, что это связано с желанием людей пристроить деньги, найти более выгодные инструменты. В частности, речь идет не только о приобретении жилья для себя, но и в инвестиционных целях, чтобы сдавать в аренду или потом продать подороже.