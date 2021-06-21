Набиуллина заявила, что повышение ставки по льготной ипотеке снизит ажиотаж на жилье

Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ставки по льготной ипотеке снизит спрос на жилье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ставки по льготной ипотеке до 7% снизит ажиотажный спрос на жилье.

- Мы долго это обсуждали. Принято очень взвешенное решение. Снижение предельной суммы кредита (до 3 млн рублей) снизит спрос в крупнейших городах. А повышение льготной ставки приблизит ее к рыночному уровню. Благодаря этому ажиотажного спроса не будет. И он перестанет так сильно влиять на цены, — сказала она в интервью kp.ru.

Набиуллина рассказала, что ажиотажный спрос на жилье сказался и на других отраслях. Например, вырос спрос на мебель и стройматериалы, а вместе с этим выросли и цены. По ее мнению, рост цен носит временный характер. Они будут снижаться или просто перестанут расти, отметила глава Центробанка.

Ранее Эльвира Набиуллина рассказала, почему в стране так резко начали расти цены. По ее словам, все дело в инфляции - балансе спроса и предложения. Глава Центробанка РФ также добавила, что это связано с желанием людей пристроить деньги, найти более выгодные инструменты. В частности, речь идет не только о приобретении жилья для себя, но и в инвестиционных целях, чтобы сдавать в аренду или потом продать подороже.