АвтоВАЗ намерен представить новые модели Lada стоимостью от 1 млн рублей

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В ближайшие пять лет АвтоВАЗ выпустит новые модели автомобиля Lada стоимостью от 1 миллиона рублей. Такое заявление сделал президент компании Николя Мор.

«Начиная с 2023 года по 2026 год мы будем входить в цикл обновления модельного ряда, это будут абсолютно новые модели … В перспективе следующих пяти лет мы планируем выйти намного выше, чем порог в один миллион рублей по цене», - отметил он.

Как пояснял глава АвтоВАЗ, речь идёт о новых моделях автомобиля, в том числе о совершенно новом поколении внедорожника Nivа, отметив, что таким образом планируется вывести бренд в более высокий ценовой сегмент. Однако недорогие модели Lada также останутся на рынке.

«Lada будет не только достаточно доступным брендом для потребителей, но и брендом, который поставляет потребителям хорошие характеристики за соответствующие деньги», - приводит РИА Новости слова президента компании.

Кроме того, в компании сообщили, что сегодня АвтоВАЗ проводит масштабную модернизацию производств и инжиниринговой базы.