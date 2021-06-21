Взыскание алиментов в России перейдет в онлайн-формат к 2023 году Фото: REUTERS

Процедура взыскания алиментов в России должна быть переведена в электронный формат к 2023 году и будет осуществляться преимущественно удаленно. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, отметив, что государство сможет защитить интересы и права ребенка.

«К 2023 году процедура взыскания алиментов будет переведена в электронный вид и будет осуществляться преимущественно удаленно. Таким образом, государство полностью защитит интересы и права ребенка», - сказал он.

По словам Чернышенко, в рамках цифровой трансформации будет создана специальная система электронного межведомственного взаимодействия, в том числе с банками и работодателями, а также будет обеспечено безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов.

В аппарате вице-премьера отметили, что к 2023 году предполагается реализовать возможность подачи иска в мировой суд через портал Госуслуг, уточнив, что к этому времени все банки будут подключены к Федеральной службы судебных приставов (ФССП) через электронный документооборот.