Мария Захарова прокомментировала планы США ввести новые санкции против России Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома о том, что США продолжат вводить антироссийские санкции.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что встреча Путина и Байдена в Женеве никак не сказалась на политике антироссийских санкций. Она добавила, что закон требует введение новых рестрикций, связанных с применением химического оружия.

- А давно США стали жить по законам? То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает - полное беззаконие. Сначала пусть накажут себя санкциями за Югославию и Ирак, миллионы убитых и искалеченных... А потом можно будет слово "закон" произносить, — написала Захарова у себя в Telegram.

Ранее Захарова прокомментировала заявления Белого о новых санкциях против России, отметив, что за ними последует "закономерный ответ". По ее мнению, санкции нужны США "как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности".