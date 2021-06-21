Маас: результаты переговоров США и Германии по "Северному потоку - 2" появятся к августу

Хайко Маас Фото: REUTERS

Переговоры Берлина и Вашингтона относительно проекта газопровода «Северный поток – 2» продолжаются, первые результаты могут быть достигнуты к августу этого года. Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Хайко Маас, напомнив, что из-под действия санкций уже выведены немецкие компании и отдельные персоны.

«По "Северному потоку - 2" мы добились важного прогресса. Из-под действия последних штрафных мер, принятых Вашингтоном, были выведены немецкие компании и отдельные персоны. Сейчас переговоры продолжаются, мы собираемся найти решения до августа», - приводит Die Welt слова главы МИД ФРГ, который отметил, что немецкая делегация накануне была в Вашингтоне.

Содержание переговоров Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2» не раскрывается.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель собирается лично направиться с визитом в Вашингтон для урегулирования спора о реализации проекта газопровода. В МИД ФРГ отметили, что решение США о приостановлении действия части санкций в отношении проекта «Северного потока - 2» было важным, но теперь необходимо найти решения, которые развеют связанные с проектом опасения.