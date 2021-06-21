Минтруд планирует предоставить соцгарантии курьерам, таксистам и репетиторам

В Минтруде предложили узаконить работу курьеров, таксистов и репетиторов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минтруд России предложил ввести в трудовое законодательство новые формы занятости. Это связано с развитием цифровых платформ.

Речь идет о таксистах, курьерах, репетиторах и частных мастерах.

- Отношения, которые при содействии онлайн-площадок складываются между исполнителями услуг и заказчиками, строго говоря, не трудовые, поскольку конечные потребители не выступают в роли работодателей, — цитируют объяснение ведомства "Известия".

В Минтруде считают, что это повысит социальную защищенность такой категории работников, так как сейчас у них нет механизмов для получения ежегодного отпуска, больничных, а также декретных выплат.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что сотрудника, не прошедшего вакцинацию, по закону можно отстранить от работы. Министр подчеркнул, что если работник отказывается от вакцинации по необъективным причинам (например, если у него нет противопоказаний к прививке), то на время эпидемии работодатель может отстранить его от работы без сохранения зарплаты.