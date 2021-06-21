Депутат Сухарев предложил ввести образовательные сертификаты для детей из многодетных семей

В Госдуме предложили ввести образовательные сертификаты для детей из многодетных семей Фото: Ольга УМАРОВА

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать многодетным семьям денежные сертификаты на получение среднего и высшего профессионального образования. Соответствующий документ он направил на имя зампреда правительства Татьяны Голиковой.

«Прошу вас рассмотреть возможность разработки и создания государственной программы по выдаче денежных сертификатов на получение первого среднего или высшего профессионального образования в пределах субъекта проживания семьям при рождении третьего и последующего ребенка за счет средств государства на каждого из детей», — цитирует текст обращения RT.

Депутат отметил, что молодые родители часто боятся заводить несколько детей из опасения, что не смогут обеспечить их жильем и хорошим образованием, и такая поддержка могла бы помочь решить демографические проблемы, передает ОТР.

Напомним, в конце мая Иван Сухарев выступил с еще одной инициативой. Тогда депутат предложил ввести льготный налоговый режим для работающих студентов. По мнению политика, чтобы помочь учащимся, для них необходимо снизить подоходный налог с 13% до 6%, передает телеканал «360».