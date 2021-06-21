ГИБДД с 2025 года при сдаче экзаменов собирается использовать машины с беспилотными системами Фото: "КП" Архив

Госавтоинспекция с 2025 года собирается начать использовать при сдаче экзамена на права машины с программно-техническим комплексом, как в автомобилях-беспилотниках. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел России.

Как передает ТАСС, в министерстве сообщили, что разработка программно-технического комплекса, который предназначен для помощи экзаменаторам при проведении практического экзамена, а также разработка специальных нормативно-правовых актов, обеспечивающих использование указанных комплексов, предусмотрены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Сроки реализации перечисленных мероприятий запланированы на 2025-2030 годы», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, накануне стало известно, что Минэкономразвития просит Министерство внутренних дел об изменении разработанного ведомством проекта. В заключении министерства просят сократить перечень технических неисправностей транспортного средства, за выявление которых могут ввести штрафы.