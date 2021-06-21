Воробьев: в Подмосковье запись на вакцинацию от коронавируса выросла в 4,5 раза

Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье запись на вакцинацию от коронавируса выросла в 4,5 раза Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции выросла в 4,5 раза.

- Мы видим большое количество желающих сделать прививку. Пункты вакцинации работают у нас и в выходные дни, и в ночное время, — отметил он во время видеосовещания с кабинетом министров и главами городских округов.

Воробьев добавил, что за последнюю неделю привилось около 100 тысяч жителей Подмосковья.

Также губернатор рассказал, что за прошедшие сутки в области зафиксировали 1,8 тысячи случаев заболевания коронавирусом, что является рекордным показателем за все время пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 20 июня, когда врачи выявили 1638 случаев инфицирования.

Напомним, в Министерстве здравоохранения России готовят программу ревакцинации от коронавирусной инфекции для граждан, чей уровень антител опустился до недостаточного. Такие меры связаны с ростом числа заболевших, а также с большим количеством случаев выявления так называемого индийского штамма, который более опасен.