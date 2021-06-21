В России 21 июня 2021 выявлено 17 378 случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки выявили 17 378 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией в понедельник, 21 июня.

Наибольшее число инфицированных зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 7 584. Второе место по количеству заболевших COVID-19 остается Московская область с рекордным показателем 1 811. Тройку замыкает Санкт-Петербург, где заразилось 1 046 человек.

Всего за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 84 российских регионах. При этом из инфицированных около 15,3 процента не имели каких-либо клинических проявлений заболевания.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 440 летальный исход, а полностью выздоровели 8 361 пациента с коронавирусом.

Таким образом, согласно приведенным данным, по состоянию на пятницу, 18 июня 2021 года, общее число заразившихся коронавирусом за все время пандемии в России возросло до 5 334 204 человек. Жертвами вируса стали 129 801 заболевших, всего выздоровело 4 878 333 человек.