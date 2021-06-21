Россиянин задержан в Германии по подозрению в работе на спецслужбы РФ

В Германии задержали гражданина России, которого подозревают в работе на российские спецслужбы. Об этом сообщила Генпрокуратура.

По данным гособвинителя, подозреваемый является сотрудником одного из расположенных в Германии университетов. Как говорится в сообщении, в период между октябрем 2020 и июнем текущего года он минимум три раза встретился с представителями российской разведслужбы. Утверждается, что по меньшей мере в двух случаях он якобы передал информацию и получил в ответ наличные деньги.