Названы самые продаваемые машины по итогам мая в Москве Фото: Евгения ГУСЕВА

Названы самые продаваемые в Москве автомобили по итогам мая 2021 года. Всего было продано 24 826 авто с пробегом. В сравнении с маем 2020 года продажи выросли на 111,6%. Такие данные приводятся в исследовании "Автостат-Инфо.

Самые продаваемые авто с пробегом в мае:

Ford Focus -620 машин (на 83% больше, чем годом ранее).

Hyundai Solaris - 589 машин (+120%),

Kia Rio - 570 машин (+175%),

Skoda Octavia – 558 машин (+146%),

Toyota Camry – 433 машины (+115%).

А вот среди новых машин самый высокий спрос на кроссвэны Kia Carnival и пикапы Toyota Hilux. В среднем покупатели на эти автомобили находятся за шесть дней, сообщает газета «Известия».

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