На Олимпийские игры 2020 пустят 10 тысяч японских зрителей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организаторы летних Олимпийских игр 2020 установили лимит в 10 тысяч японских зрителей и не более 50 процентов заполняемости спортивных объектов. Соответствующее решение было принято в ходе заседания, состоявшегося в понедельник, 21 июня.

«МОК внесет полный вклад в то, чтобы эти игры были максимально безопасными для японцев и для всех участников», - приводит Kyodo news слова главы Международного олимпийского комитета Томас Бах.

При этом организаторы оставляют за собой право проведения Игр без зрителей при ухудшении эпидемиологической обстановки до или после начала Олимпиады и Паралимпиады.

Как писал сайт kp.ru, ранее власти Токио приняли решение полностью отказаться от организации массовых просмотров Олимпийских Игр при помощи общественных трансляций в японской столице из-за активного распространения коронавирусной инфекции. Ранее организаторы решили проводить Олимпиаду без иностранных болельщиков, местные зрители на соревнования все-таки будут допущены, однако их число будет ограничено.

Напомним, Олимпийские Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за пандемии коронавируса соревнования решили перенести на 23 июля - 8 августа 2021 года.