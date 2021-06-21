Главный гинеколог Минздрава посоветовала пройти вакцинацию всем, кто планирует беременность

Главный гинеколог Минздрава призвала женщин перед беременностью сделать прививку Фото: Shutterstock

Главный гинеколог Минздрава России, заместитель директора по науке Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, академик РАН Лейла Адамян посоветовала пройти вакцинацию всем, кто планирует беременность. По мнению медика, прививка поможет обезопасить женщину на период вынашивания ребенка и сбережет здоровье обоих.

«Объясняю: прививку надо делать всем. Это единственная, действенная страховка и нас самих, и наших детей, и нашего будущего. Я убеждена, что все, кто собирается стать матерью, кто лечится от бесплодия, готовится к ЭКО, обязательно должны быть застрахованы, чтобы в дальнейшем не было мучительно больно», - цитирует академика «Российская газета».

Лейла Адамян добавила, что если коронавирус настигнет женщину в период беременности, то риск осложнений для будущей мамы и плода существенно возрастает, особенно, если заболевание будет проходить в тяжелой форме.

Напомним, ранее сообщалось, что к осени в России может появиться детская вакцина от коронавируса. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что препарат будет разболтан к 15 сентября, передает телеканал «360».