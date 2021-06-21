Алтайский край готов к регулярному проведению международных соревнований по гребле

Международная федерация каноэ рассматривает Алтайский край, как место регулярного проведения международных соревнований по гребле. Об этом заявил вице-президент федерации Томас Конецко. Соответствующие письма направлены в адрес министра спорта России Олега Матыцина и губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

«Успешное проведение международных соревнований даёт Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и другие преференции на будущее. Мы рассматриваем Российскую Федерацию как место регулярного проведения международных соревнований по гребле под эгидой ICF. Будем ждать от Вас заявок на их проведение», - сообщил Томас Конецко.

Также, спортивный управленец отметил, что Международная федерация каноэ ведет постоянный поиск новых форматов и мест для проведения соревнований, и Алтайский край стал таким местом. Именно на Барнаульском гребном канале в короткие сроки построена вся необходимая инфраструктура, с современной системой хронометража и разметкой дистанций, которая соответствует международным стандартам.

Напомним, с 20 по 23 мая в Барнауле прошел этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Участие в соревнованиях приняли более 300 спортсменов из 57 стран. Было разыграно шесть лицензий на Олимпиаду в Токио. В последствии руководство Международной федерации каноэ поблагодарило губернатора Виктора Томенко за высокий уровень подготовки и проведения соревнований.

«Самым главным сюрпризом стало то, что, несмотря на то что Барнаул - дебютант официальных соревнований ICF, в организационном плане все прошло гладко. Не было каких-то проколов. Все спортсмены и представители делегаций довольны. Мы теперь можем хоть каждый год проводить Кубок мира в Барнауле, - отметил Томас Конецко. - Для Международной федерации каноэ всегда рискованно проводить соревнования высокого уровня в новом месте, но Барнаул оправдал самые лучшие наши ожидания. Два важнейших момента, про которые говорят спортсмены, - транспортная доставка и питание были отработаны на высочайшем уровне».