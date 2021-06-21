Минпромторг предложил продлить упрощенный механизм приемки лекарств до 1 февраля 2022 года

В Минпромторге предложил продлить упрощенный механизм приемки лекарств до 1 февраля 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство промышленности и торговли России выступило за продление до 1 февраля 2022 года упрощенного механизма приемки лекарств, действующего до 1 июля 2021 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.

- Условия распространяются на дистрибуцию, аптеки и медицинские учреждения. Планируется сохранить такую возможность для участников оборота до 1 февраля 2022 года, — гласит текст сообщения.

В Минпромторге сообщили, что с инициативой о продлении упрощенного механизма приемки лекарств выступили представители бизнеса.

Ранее глава российского министерства промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в настоящее время на территории России нет дефицита вакцин от коронавирусной инфекции. По словам министра, на сегодняшний день в остатках в российских регионах есть примерно пять миллионов доз вакцин от коронавирусной инфекции.