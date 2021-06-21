Лавров зачитал стихотворение Симонова по случаю 80-ой годовщины начала Великой Отечественной Фото: REUTERS

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров зачитал стихотворение советского поэта Константина Симонова «Тот самый длинный день в году» в рамках международной акции к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Видео, на котором руководитель внешнеполитического ведомства читает стихи, опубликовали в понедельник, 21 июня, в Telegram-канале МИД России.

- В рамках инициативы глав министерств иностранных дел стран-участниц СНГ Сергей Викторович Лавров читает стихотворение Константина Михайловича Симонова «Тот самый длинный день в году» по случаю 80-ой годовщины начала Великой Отечественной, - говорится в сообщении министерства.

Как ранее писал сайт kp.ru, вчера официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин напишет статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны.