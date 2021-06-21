В Подмосковье за сутки выявлено 1,8 тысяч заражений коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

За прошедшие сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в Московской области составило 1,8 тысячи, что является максимальным показателем с начала пандемии. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщила министр здравоохранения и заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

«Количество выявлений в сутки достигло 1,8 тысячи человек, это наш абсолютный рекорд. Ни за первую, ни за вторую волну пандемии у нас не было такого прироста по выявлению заболеваемости за день», - сообщила на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с региональными министрами и главами городских округов.

Кроме того, глава Минздрава региона заявила, что за прошедшую неделю в Московской области для больных коронавирусом развернули около двух тысяч коек. Среднесуточная госпитализация составила чуть более 1 тысячи человек, а возраст госпитализированных - от 20 до 29 лет. При этом запись на вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье выросла в 4,5 раза.

«Мы видим большое количество желающих сделать прививку. Пункты вакцинации работают у нас и в выходные дни, и в ночное время», - заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Напомним, ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщил, что вероятность заразиться коронавирусом после вакцинации от COVID-19 небольшая и люди, которые заболевают после иммунизации, переносят болезнь легко и без тяжелых осложнений. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вредные советы об отказе от вакцинации уносят жизни людей. Она призвала граждан прививаться от коронавируса, подчеркнув, что, если не вакцинироваться пандемия «нас не оставит». В Роспотребнадзоре также напоминали, что российские вакцины от COVID-19 не влияют на способность иметь детей - опровергнув популярный миф.

Как писал сайт kp.ru, Минздрав готовит программу ревакцинации от коронавирусной инфекции для граждан, чей уровень антител опустился до недостаточного. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ревакцинацию «жизненно необходимой».