Депутат Бессараб прокомментировала идею о сертификатах на образование для многодетных семей

В Госдуме прокомментировали идею о сертификатах на образование для многодетных семей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила предложение выдавать денежные сертификаты многодетным семьям, чтобы дети могли получить среднее или высшее профессиональное образование. Политик отметила, что на сегодняшний день для многодетных семей существует уже достаточно много льгот, поэтому очередное предложение необходимо внимательно изучить и обсудить.

«Может быть, обсудить непосредственно с многодетными семьями, что они подскажут, и исходить из этого», — цитирует депутата RT.

Бессараб добавила, что было бы неплохо ввести возможность бесплатного образования на квоты университетов.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать многодетным родителям денежные сертификаты на получение профессионального образования каждым ребенком, сообщает телеканал «360».

Напомним, в середине июня многодетным семьям было направлено дополнительно более 27 млрд рублей на погашение ипотечных кредитов. Размеры выплат на семью достигают 450 тысяч рублей, передает ФАН.