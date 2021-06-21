Московские клубы РПЛ попросили допускать привитых зрителей на матчи сверх квоты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московские клубы Российской премьер-лиги обратились к столичному мэру Сергею Собянину и президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову с просьбой разрешить допуск привитых от коронавируса или переболевших болельщиков на матчи сверх квоты. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщается на сайте московского ФК «Спартак».

Отмечается, что в обращении клубы перечислили предложения, которые помогут стимулировать вакцинацию россиян, поддержат борьбу с коронавирусом, а также минимизируют экономические потери футбольных команд и стабилизируют их финансовое положение в случае введения новых ограничений на посещение матчей во время пандемии.

- В частности, клубы попросили допускать на матчи сверх квоты болельщиков, сделавших прививку от коронавируса или имеющих справку о наличии антител класса G, при общей вместимости стадионов не более 50%, - говорится в сообщении футбольного клуба «Локомотив»

Руководители клубов «Спартак-Москва», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА считают, что такая мера будет содействовать реализации важной социальной миссии по обеспечению здоровья и безопасности россиян, а также станет примером для организаторов других спортивных мероприятий.