Путин поручил Шойгу оказать содействие в ликвидации последствий ливней в Крыму

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил Министру обороны РФ Сергею Шойгу оказать содействие в ликвидации последствий сильных ливней в Крыму. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков.

«Сегодня президент дал поручение министру обороны Шойгу привлечь необходимые силы и средства с тем, чтобы оказать содействие в ликвидации последствий наводнений в Ялте и других районах, где это требуется. Дано также поручение министру МЧС Зиничеву по наращиванию группировки и принятию необходимых мер экстренной ликвидации последствий», - заявил представитель Кремля в понедельник, 21 июня.

Российский лидер также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять меры для обеспечения нормальной санитарно-эпидемиологической обстановки на полуострове после наводнений.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с подтоплением полуострова в результате продолжительных ливней в Ялте на некоторое время ввели запрет на морские купания. Туристам советовали отказаться от морских купаний в Керчи. Вся прибрежная полоса оказалась размыта и завалена остатками мебели, ветках и стволах поваленных деревьев, потоками воды на побережье вынесло легковые автомобили.